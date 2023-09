Weinfest auf Schloss Rochlitz: Hunderte Gäste genießen edle Tropfen

Weiß, Rot, Rosé: Die Besucher hatten an einem lauen Sommerabend eine breite Auswahl an Weinen und konnten Käse und Schinken naschen. Wird es 2024 eine Neuauflage geben? Der Veranstalter verrät es.

Da wurden die Gläser mit dem Besten der Rebe gefüllt, Pärchen und Freundinnen stießen miteinander an und mancher genoss den Blick auf die Mulde und die Landschaft, das Weinglas auf der Schlossmauer vor sich abgestellt: An einem entspannten Spätsommerabend ist in Rochlitz am Samstag Weinfest gefeiert worden.