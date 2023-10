Wie Wikipedia für Frauen in Mittelsachsen: Was ein neues Netzwerk bieten soll

Wo gibt es Still- und Wickelräume, Selbstverteidigungskurse, Kleiderkreisel? Das und mehr soll eine Internetseite beantworten. Ein Frauennetzwerk entsteht. Und Frauen treffen sich zu einer Konferenz.

In Mittweida gibt es mit Nina-Maria Mixtacki ein Pfarrerin. Kriebstein, Geringswalde und Lichtenberg/Erzgebirge werden von Bürgermeisterinnen geleitet. Im Refugium Ehrenberg können Frauen an einem Selbstverteidigungskurs teilnehmen. In der Historischen Schauweberei Braunsdorf gibt es einen Handarbeitstreff. Und für Döbeln und Umgebung...