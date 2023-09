Wieder großes Hoffest in Seelitz für Liebhaber von Obst

Verschiedene Apfelsorten in Form von Mus, Kuchen und Saft gibt es am Sonntag, 24. September, in Seelitz zu erleben. Das Obstgut lädt zum bunten Treiben beim Hoffest ein.

Das Obstgut in Seeitz wird am Sonntag, 24. September, erneut zum Anziehungspunkt all derer, die gern im Hofladen stöbern, frisches Obst kaufen oder selbst pflücken wollen. „Hier wird einiges geboten“, gibt Heiko Hübler, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft, einen ersten Ausblick auf das Treiben am Wochenende. Die Besucher erwartet unter... Das Obstgut in Seeitz wird am Sonntag, 24. September, erneut zum Anziehungspunkt all derer, die gern im Hofladen stöbern, frisches Obst kaufen oder selbst pflücken wollen. „Hier wird einiges geboten“, gibt Heiko Hübler, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft, einen ersten Ausblick auf das Treiben am Wochenende. Die Besucher erwartet unter...