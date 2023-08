Willkommen in der Redaktion: Digitalangebot der „Freien Presse“ wird vorgestellt

Wie die „Freie Presse“ online mit Smartphone und Tablet genutzt werden kann, wird jetzt in Rochlitz gezeigt.

Rochlitz.

Nicht nur als gedruckte Zeitung lässt sich die „Freie Presse“ entdecken, sondern auch online. Leser und Leserinnen interessieren sich immer häufiger für das Digitalangebot. Wer Fragen zu dessen Nutzung hat, ist am 5. September von 9 bis 14 Uhr in den Räumen der Lokalredaktion der „Freien Presse“ am Markt 10 in Rochlitz willkommen. Interessenten können ihr Smartphone, ihren Laptop oder ihr Tablet mitbringen und sich den Zugang zur digitalen „Freie Presse“-Welt einrichten lassen. Auch können sie vor Ort Mustergeräte testen. Zudem kann das E-Paper kennengelernt werden. Es wird um Anmeldung unter Telefon 03731 3760 oder per Mail an gsfreiberg@freiepresse.de gebeten. Auch spontan kann man vorbeikommen. (fmu)