Wohlfühlen und gesünder leben: Rochlitzerin hat einen Tipp

Bei Tabea Koch in Rochlitz dreht sich alles ums Wohlbefinden von Körper und Geist. Sie berät zum Beispiel zur Ernährung und bietet Massagen an. Neues wagen – damit hat sie selbst viel Erfahrung.

Die ersten Tage im neuen Jahr sind für manchen Anlass, über Veränderungen nachzudenken. Was will ich anders in meinem Leben machen? Was kann ich tun, damit es mir besser geht – in der Familie, im Job, mit meiner Gesundheit? Tabea Koch aus Rochlitz bietet ganzjährig an, bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen zu unterstützen. Sie ist...