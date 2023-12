Wohngruppe in Beerwalde schließt: Was wird nun aus dem Gebäude?

Die Beerwalder Wohngruppe des IB schließt die Türen. Das Gebäude, in dem sie untergebracht war, steht leer. Die Gemeinde Erlau steht vor der Herausforderung, eine neue Nutzung für das Haus zu finden.

In Erlau müssen sich Gemeinderat und Gemeindeverwaltung derzeit Gedanken machen, wie es mit einem Gebäude im Ortsteil Beerwalde weitergehen soll. Denn der Internationale Bund (IB), der Am Berg 6 der Träger einer Heilpädagogischen Wohngruppe ist, hat seinen Mietvertrag gekündigt. Das hat Bürgermeister Peter Ahnert am Mittwochabend dem...