Zigarettenautomat gesprengt: Unbekannte führen in Geithain Explosion herbei

Unbekannte haben Pyrotechnik angewendet, um reiche Beute zu machen.

Geithain.

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte im Geithainer Ortsteil Niedergräfenhain in der Nacht zu Freitag abgesehen. Sie wendeten Gewalt an, um Beute machen zu können. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitagmorgen mitteilte, sprengten die Täter mit Pyrotechnik den Automaten. Gegen 0.55 Uhr waren sie zugange. Bei der Explosion wurde das Gerät erheblich beschädigt und die Tabakwaren wurden herausgeschleudert. An die Geldkassette gelangten die Unbekannten aber nicht. Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Freitagmorgen noch nicht gesagt werden. Auch die Höhe des Schadens am Automaten war noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. (fmu)