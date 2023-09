Zufahrt zur A 72 bald dicht: Wieder Arbeiten an B 175 bei Rochlitz

Ein weiterer Abschnitt der wichtigen Verkehrsachse wird erneuert - voraussichtlich bis in die Adventszeit hinein. Im nächsten Jahr ist die Bundesstraße in Geringswalde an der Reihe.

Sie wollen als Pendler in den nächsten Wochen von Rochlitz aus schnell zur A 72 in Richtung Chemnitz oder als Tourist von der Autobahn aus in die Stadt? Dann kann es hilfreich sein, etwas mehr Zeit einzuplanen. Denn an der B 175 wird ab Ende September bis in die Adventszeit hinein erneut gebaut, und das teilweise unter kompletter Sperrung.