Zwei Autos in Hartha zusammengestoßen

Ein BMW setzte zum Wenden an. Das ging schief.

Hartha.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 20. Dezember, sind in Hartha zwei Autos kollidiert und erheblich beschädigt worden. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 16 Uhr passiert. Zu dieser Zeit war ein BMW auf der Staatsstraße 36 unterwegs. Der BMW fuhr in Richtung Waldheim. Nahe der Einmündung des Heegweges setzte die Person am Steuer des BMW zu einem Wendemanöver an. Ein hinter dem BMW fahrender 57-jähriger Mann in einem Volkswagen wollte den BMW in diesem Augenblick überholen. Die beiden Autos stießen daraufhin zusammen. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf eine Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro, wurde noch mitgeteilt. (lk)