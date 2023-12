Zwei DJs, 300 Besucher - Penig hat gefeiert

Ins Peniger Kulturhaus ist wieder Leben eingezogen. Wie ein Burgstädter mit seiner Veranstaltungsagentur das altehrwürdige Haus zum Beben brachte.

Unter dem Motto „Penig feiert“ haben am Samstagabend über 300 Besucher eine Partynacht im Kulturhaus erlebt. Der Burgstädter Pascal Köhler hatte mit seiner Eventagentur Casus Events bereits im Umland erfolgreich Veranstaltungen auf die Beine gestellt. In Penig hatte die Stadtverwaltung zuletzt ohne Erfolg versucht, wieder Leben in das...