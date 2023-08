Anna Bach über die Höhen und Tiefen des ÖPNV (Reloaded)

Es ist Donnerstag, 15.47 Uhr. Ich steige ein. Warmer Wind kommt mir entgegen. Es ist die Art von Luft, die man innerhalb der nächsten halben Stunde lieber nur so halbherzig einatmen möchte. Die Haltestangen kleben so sehr, dass es sich leider nicht mehr nur auf die übertrieben feste Umklammerung der eigenen Hand schieben lässt und allen hier steht die drückende Hitze ins Gesicht geschrieben - ja, Busse und Bahnen werden im Sommer zu echten Wohlfühloasen. Und da ich die öffentlichen Verkehrsmittel sehr häufig nutze, sind mir auch wetterunabhängige Dinge aufgefallen, die ich dazu gern teilen möchte. Selbst, wenn ich hier manchmal sehr meinungsstark über Behindertenrechte und Alltagsbarrieren spreche, düse ich als Rollstuhlfahrerin natürlich nicht den lieben langen Tag mit gezücktem Zeigefinger durch die Gegend, um anderen bei der nächstbesten Gelegenheit eine Predigt über besseren Umgang halten zu können - ganz im Gegenteil. Ich bin die letzte Person, die auf Konfrontation aus ist oder meinem Gegenüber ein schlechtes Gefühl geben möchte. Und das, obwohl eine Reaktion manchmal durchaus angebracht wäre.

Um es leichter zu machen, verpacken wir meine ÖPNV-Erlebnisse und -Beobachtungen deshalb in ein Bingo und ich zähle auf, wo ich überall ein Kreuzchen setzen könnte: Busfahrer:in verdreht genervt die Augen und verweist auf die Hilfe der Mitfahrenden, wenn es um das Ausklappen der Rampe geht. Check. Busfahrer:in erklärt, dass der Einstieg doch auch ohne das Absenken des Busses funktioniere. Check. Busfahrer:in meint, der Bus sei doch so schon voll genug. Check. Busfahrer:in lächelt und fährt einfach davon. Check. Der Kommentar "Warte mal, hier kommt noch so'n Rolli!" fällt. Check. Und ja, natürlich sind nicht alle so und ja, natürlich darf jede:r mal einen schlechten Tag haben, aber vielleicht können wir uns trotzdem auf ein respektvolles Miteinander einigen. Denn - auch, wenn es gerade nicht so klingt - ich bin ein echter Busfan. Ich find's schön, jeden Tag zur selben Zeit dieselben Leute anzulächeln. Ich find's schön, dass ich für ungefähr zehn Minuten einfach mit mir und meinen Gedanken sein kann - und noch schöner würde ich's finden, wenn ich nicht nach jeder zweiten Fahrt "Bingo!" rufen müsste. (bac)