Wo es immer voll ist auf Deutschlands Autobahnen

Alle Messpunkte mit automatischen Zählstellen auf einen Blick: Hier rollt es täglich dicht an dicht

Chemnitz. Auf den deutschen Fernstraßen wird es immer enger. Das zeigen die Zähldaten der Bundesanstalt für das Straßenwesen. Auf den Bundesautobahnen wird der fließende Verkehr an 1227 Messpunkten automatisiert erfasst.

Die Visualisierung der "Freien Presse" zeigt die am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte in ganz Deutschland. Die Schwerpunkte liegen in West- und Süddeutschland. Das Autobahndreieck Heumar bei Köln wird von täglich mehr als 166.000 Fahrzeugen passiert - die am stärksten frequentierte Messstelle. In Sachsen ist der Rekordhalter die A4 zwischen Dreieck Nossen und Dresden mit fast 80.000 Fahrzeugen täglich.

Auffällig ist der hohe Schwerlastanteil auf der A4 zwischen Chemnitz und Dresden. In Heumar wurde zwar der bundesweite Spitzenwert von 24.198 Lkw, Sattelzügen und Bussen am Tag gemessen. Auf der A4 bei Dresden waren es immerhin 22.319. Deutschlandweit liegt dieses Schwerlastaufkommen an 13. Stelle unter den mehr als 1000 Messpunkten.

In Südwestsachsen ist die A72 zwischen Chemnitz und Stollberg der meistbefahrene Autobahnabschnitt - mit einem deutlich geringeren Schwerlastanteil als auf der A4 zwischen Chemnitz und dem Dreieck Nossen. Das zeigt ein Vergleich der Messstellen Leukersdorf (A72) und Gersdorf (A4): Auf der A72 liegt der Schwerlastanteil bei 18 Prozent der Fahrzeuge, auf der A4 bei 25 Prozent.

Die höchsten Schwerlastanteile werden an Grenzübergangsstellen registriert, mit einem Spitzenwert von 49 Prozent in Waidhaus in der Oberpfalz (A6).