Automatisierte Züge: Lösung für Streiks oder eine ferne Zukunft?

Der Streik der GDL hat in dieser Woche viele Teile Deutschlands lahm gelegt. Gibt es Alternativen für das Fahren auf der Schiene?

Die Bahn kommt – mal wieder nicht. Erst in dieser Woche gab es einen Lokführerstreik, der Millionen Menschen in Deutschland betraf. Gewerkschaftsführer Claus Weselsky und seine GDL legten Deutschland lahm. Im Fernverkehr fielen rund 80 Prozent der Züge aus. Wäre es nicht besser, auf Lokführer zu verzichten? So könnte man nicht nur Kosten...