Ein mieses Zeugnis für Deutschland: Die Pisa-Studie

Jugendliche in Deutschland erhalten in Mathematik, im Lesen und in Naturwissenschaften die niedrigsten Werte, die jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden. Die Gründe sind vielschichtig.

Sehr schwach – um genau zu sein: so schlecht wie noch nie. In allen Bereichen, also in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften, schnitten die 15 Jahre alten Schülerinnen und Schüler nicht nur schlechter ab als bei der vorherigen Studie, sondern schlechter als je zuvor. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2018 haben die...