Gutachter gegen freien Cannabis-Markt

Drogen- und Suchtexperten warnen die Regierung vor einer Kommerzialisierung des Cannabis-Handels. Wird der Konsum langfristig ansteigen?

Berlin. Ein Gutachten von Sucht- und Drogenexperten im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums warnt die Bundesregierung vor der Zulassung eines unregulierten Cannabis-Marktes im Zuge der geplanten Legalisierung der Droge. Werde der legale Markt nicht effektiv reguliert, bestehe das Risiko, dass durch eine Kommerzialisierung der Cannabis-Konsum bei Erwachsenen generell und langfristig auch bei Jugendlichen ansteige, heißt es in einer Zusammenfassung des vom Hamburger Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung erstellten Gutachtens, das Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag an die anderen Ressorts der Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen versandt hat.

Die mehr als ein Dutzend Autorinnen und Autoren empfehlen, den Markt entweder durch ein staatliches Verkaufsmonopol oder eine Begrenzung der Verkaufslizenzen zu begrenzen. Lauterbach fühlt sich durch das Gutachten in seiner bisherigen Auffassung hinsichtlich der Abgabe von legalem Cannabis bestätigt. Wenn Cannabis legalisiert werde, müsse darauf geachtet werden, dass kein kommerzieller Markt entsteht, der negative Auswirkungen auf das Konsumverhalten habe, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium. In dem Gutachten wird auf Erfahrungen in Kanada, Uruguay oder einigen US-Bundesstaaten verwiesen, wo Cannabis bereits legalisiert wurde.

Lauterbach und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatten kurz nach Ostern Eckpunkte für die von der Ampelkoalition geplante Cannabis-Legalisierung vorgelegt. Nach ihren Plänen soll es zunächst keinen freien bundesweiten Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften geben. Geplant sind erst einmal Modellregionen zur Erprobung. Vorgesehen ist zudem, Vereinen zu erlauben, selbst angebautes Cannabis an Mitglieder abzugeben. Für Erwachsene ab 18 Jahren sollen der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Hanfpflanzen für den privaten Gebrauch noch in diesem Jahr legalisiert werden.

Das Gutachten beleuchtet auch den Kinder- und Jugendschutz im Zuge der geplanten Cannabis-Legalisierung. Eine größere Verfügbarkeit von Cannabis gehe nicht automatisch mit einem kurzfristigen Konsumanstieg bei Jugendlichen einher, heißt es darin. Das größte Risiko bestehe jedoch darin, dass der Konsum bei Jugendlichen langfristig zunehme, heißt es weiter. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, der Kinder- und Jugendschutz müsse höchste Priorität haben. Ziel müsse sein, trotz Legalisierung den Cannabis-Konsum zu reduzieren.

Unterdessen warnte die Bundesärztekammer (BÄK) vor Problemen für die medizinische Behandlung mit Cannabis durch die geplante Legalisierung. Es dürfe nicht sein, dass Patienten im Fall einer Legalisierung die Versorgung mit Cannabis selbst übernehmen und sich somit jeglicher medizinischen Betreuung und Kontrolle entziehen würden, sagte BÄK-Präsident Klaus Reinhardt. Die Sicherstellung der Versorgung mit sicherem und kontrolliertem medizinischem Cannabis müsse in der Debatte Vorrang haben. Vor diesem Hintergrund lehne er die schrittweise Cannabis-Legalisierung ab. Reinhardt forderte zudem, die Forschung zum medizinischen Nutzen und zu Nebenwirkungen von Cannabis-Arznei weiter voranzutreiben. Damit sollten Cannabis-Arzneimittel auf Basis wissenschaftlicher Evidenz patientengerecht und sicher verordnet werden können. Der Mediziner begrüßte grundsätzlich die Möglichkeit, cannabinoidhaltige Arzneimittel zu verordnen, da deren therapeutischer Einsatz für einzelne Patienten sinnvoll sein könne. Eine Verordnungsfähigkeit von Cannabis in Form von getrockneten Blüten und Extrakten lehne er ab. (epd)