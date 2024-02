Kraftwerke als Lückenfüller

Um die Stromversorgung auch bei wenig Wind und Sonne zu garantieren, will die Bundesregierung den Bau von Reservekraftwerken finanziell fördern. Doch das nun vorgelegte Konzept lässt entscheidende Fragen offen – und enttäuscht die Erwartungen von Industrie und Energiewirtschaft.

Dass in diesen Tagen der Wind weht, merkt man nicht nur an den zerzausten Haaren. Das Wetter hat inzwischen immer auch Auswirkungen auf den Strommix hierzulande. Am vergangenen Donnerstag hatten die deutschen Windräder eine große Ausbeute, erzeugten zwei Drittel des gesamten Stroms. Ein Beweis für den Fortschritt bei der Energiewende, mögen...