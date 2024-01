Parteitage: SPD und FDP gehen mit Frauen an der Spitze in die Europawahl

Groß sind die Befürchtungen, dass rechte Parteien und Populisten bei der Europawahl in gut vier Monaten deutlich an Zuspruch gewinnen könnten. SPD und FDP wollen mit Katarina Barley und Marie-Agnes Strack-Zimmermann an der Spitze dagegenhalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht, hörbar erkältet, mit heiserer Stimme. Der Auftritt ist kämpferisch, die Botschaft eindeutig. Ein „klares Votum gegen rechts“, das solle die Europawahl am 9. Juni sein, ruft Scholz in den Saal. „Die Europawahl ist eine Chance, das zu tun, indem man demokratische Parteien und nicht die rechten wählt“,... Bundeskanzler Olaf Scholz spricht, hörbar erkältet, mit heiserer Stimme. Der Auftritt ist kämpferisch, die Botschaft eindeutig. Ein „klares Votum gegen rechts“, das solle die Europawahl am 9. Juni sein, ruft Scholz in den Saal. „Die Europawahl ist eine Chance, das zu tun, indem man demokratische Parteien und nicht die rechten wählt“,...