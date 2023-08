Rechter Schulterschluss - Tabubruch und Provokation als erklärtes Kalkül der AfD

Bei der AfD-Demonstration am 8. Oktober 2022 in Berlin waren die Bekenntnisse vielfältig. Sie reichten von der AfD-Kampagne "Unser Land zuerst" über vereinnahmte Wende-Slogans und Kampfsprüche wie "Hüte Dich vor Sturm und Wind und Ossis, die in Rage sind" bis hin zur SS-Huldigung mit dem Emblem der Schwarzen Sonne. Bild: imago stock