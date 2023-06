Umwelthilfe fordert überall deutlich höhere Parkgebühren

Die Umwelthilfe will nicht nur das kostenlose Kurzzeitparken abschaffen. Sie wirft auch Städten wie Chemnitz oder Plauen vor, wertvollen öffentlichen Raum spottbillig zu verscherbeln. Damit eckt sie in der Region an.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert flächendeckend überall deutlich höhere Parkgebühren. "Deutsche Städte lassen parkende Autos zu Billigpreisen oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren", kritisiert sie. Ein Parkschein müsse pro Stunde mindestens so viel kosten wie ein Bus- oder Bahnfahrschein - in den meisten Städten seien das etwa 3... Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert flächendeckend überall deutlich höhere Parkgebühren. "Deutsche Städte lassen parkende Autos zu Billigpreisen oder gar umsonst den öffentlichen Raum blockieren", kritisiert sie. Ein Parkschein müsse pro Stunde mindestens so viel kosten wie ein Bus- oder Bahnfahrschein - in den meisten Städten seien das etwa 3...