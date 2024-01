Verbände vermelden Rekordjahr bei Ausbau der Windenergie

Es geht endlich voran bei den erneuerbaren Energien. Vor allem die langen Genehmigungsverfahren bleiben aber ein Problem.

Die Ampelkoalition mag in vielen Politikbereichen in der Kritik stehen. Aber in einem Bereich geht es voran wie seit Jahren nicht mehr: beim Ausbau der erneuerbaren Energien. 2023 war die Windenergie an Land der wichtigste Energieträger in Deutschland, verantwortlich für mehr als ein Viertel der Stromerzeugung. Am Dienstag hat der Verband für...