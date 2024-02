Viagra im Supermarkt: Zoll beschlagnahmt kiloweise Potenz-Honig

Honig ist von deutschen Frühstückstischen nicht wegzudenken. Doch Zollbeamte entdeckten jetzt bei einer Supermarkt-Kontrolle äußerst potente Ware.

Biberach. Dieser Brotaufstrich hatte es in sich: In Baden-Württemberg haben Zollbeamte Honig beschlagnahmt. Grund: Der enthaltene Stoff.

Honig gilt als gesund: Er wirkt entzündungshemmend und wir vor allem Kindern gerne verabreicht, um Hustenreiz zu lindern. Doch der Honig, den die Beamten kürzlich im Raum Biberach beschlagnahmten, war wohl eher etwas für Männer, die ihrer Manneskraft nachhelfen möchten.

Denn enthalten war der potenzfördernde Wirkstoff Sildenafil, wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag mitteilt. Der Arzneistoff dürfte wohl unter seinem Handelsnamen besser bekannt sein: Viagra!

Viagra-Honig stammt aus der Türkei

Insgesamt 4,5 Kilo des Viagra-Honigs stellten die Beamten in einem Supermarkt sicher. Sildenafil unterliegt dem deutschen Arzneimittelgesetz und darf daher nicht einfach so zugesetzt oder verkauft werden, so der Zoll: „Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz gegen den 46-jährigen Inhaber des Supermarkts ein und stellten den Honig mit Ursprung Türkei sicher.“

Und die Beamten warnen: „Im Ausland und über Online-Plattformen werden zahlreiche Nahrungs- bzw. Nahrungsergänzungsmittel mit potenzfördernden Zusatzstoffen angeboten. Mediziner und Verbraucherschutzorganisationen warnen regelmäßig, dass die Einnahme ohne ärztliche Beratung gesundheitliche Schädigungen hervorrufen kann.“

Darum wurde der Supermarkt kontrolliert

Eigentlich wurde der Supermarkt aber nicht wegen seines potenzfördernden Brotaufstrichs kontrolliert, sondern wegen des dort verkauften Tabaks und Kaffees: „Herstellungsbetriebe und Händler von verbrauchsteuerpflichtigen Produkten unterliegen in Deutschland der so genannten Steueraufsicht und werden daher stichprobenweise vom Zoll überprüft. Übrigens: „In Zollkreisen ist der Honig bekannt“, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Ulm der Nachrichtenagentur dpa erklärte. Demnach gebe es zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel mit dem Wirkstoff. Und: Der potente Honig dürfe in der Türkei anders als in Deutschland frei verkauft werden. (phy)