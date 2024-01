Was der Weltraumgeneral der Bundeswehr über Laserwaffen, Atomkriege und Elon Musk denkt

Viele Armeen rüsten sich derzeit für Konflikte im All. Der deutsche Weltraumgeneral Michael Traut sprach in Chemnitz über den Status quo in Deutschland – und über seine Pläne.

Zehn Tage vor Weihnachten bringt eine Trägerrakete den chinesischen Weltraumgleiter „Shenlong“ in die Erdumlaufbahn. Er soll dort sechs kleinere Objekte ausgesetzt haben, sagen Beobachter. Die chinesische Regierung erklärt nur knapp, dass wiederverwendbare Weltraumtechnik getestet werde und betont, dass sie den Weltraum friedlich nutze.... Zehn Tage vor Weihnachten bringt eine Trägerrakete den chinesischen Weltraumgleiter „Shenlong“ in die Erdumlaufbahn. Er soll dort sechs kleinere Objekte ausgesetzt haben, sagen Beobachter. Die chinesische Regierung erklärt nur knapp, dass wiederverwendbare Weltraumtechnik getestet werde und betont, dass sie den Weltraum friedlich nutze....