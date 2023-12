"Dinner for One" 2023: Sendetermine des beliebten Klassikers

Wann läuft der Schwarz-Weiß-Klassiker rund um den 90. Geburtstag von Miss Sophie im Silvester-Programm? Die Sendetermine im Überblick.

"Dinner for One" ist ein zeitloser Kurzfilm aus dem Jahr 1963, der auf charmante Weise die Geschichte von Miss Sophie erzählt, die ihren 90. Geburtstag feiert. Ihr Butler James übernimmt dabei die Rollen ihrer imaginären, längst verstorbenen Gäste. Die Situation führt zu einer humorvollen Verwechslungskomödie und macht den Film zu einem festen Bestandteil des Silvester-Fernsehprogramms in Deutschland und darüber hinaus. Der schwarze Humor und die brillanten schauspielerischen Leistungen machen "Dinner for One" zu einem kurzweiligen Klassiker.

Sendetermine am 31.12.2023:

8:35 Uhr, NDR: "Dinner for One" - up platt

15:35 Uhr, NDR

16:40 Uhr, WDR: "Dinner vor Wan(ne)" - Version im Ruhrgebiet

16:50 Uhr, hr: "Dinner for One" - Nordhessisch

17:10 Uhr, WDR: "Dinner op Kölsch"

17:35 Uhr, WDR

17:40 Uhr, Das Erste

17:40 Uhr, NDR

18 Uhr, SWR: "Dinner in der Mäulesmühle" - Schwäbisch

18:10 Uhr, SWR

18:40 Uhr, hr: "Dinner for One" - Hessisch

18:55 Uhr, RBB

19:00 Uhr, MDR

19:10 Uhr, HR

19:40 Uhr, BR

19:40 Uhr, NDR

20:15 Uhr NDR und SWR: 60 Jahre "Dinner for One" - Die Jubiläumsshow

23:40 Uhr, NDR

23:40 Uhr, ORF1

23:40 Uhr, SWR

Sendetermine am 01.01.2024:

00:05 Uhr, BR

05:35 Uhr, ORF1

11:15 Uhr, SWR: 60 Jahre "Dinner for One" - Jubiläumsshow

