DSDS so kurz wie noch nie: RTL streicht die neuen Folgen zusammen

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird die kürzeste aller Zeiten. Wo RTL den Rotstift ansetzt und wer neben Dieter Bohlen in der Jury sitzt.

Köln. Die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist einfach nicht totzukriegen: Zwar sollte mit der zurückliegenden 20. Staffel Schluss sein, doch nun gibt es eine 21. Ausgabe der Sendung. Die ist allerdings kürzer als je zuvor!

Wie der Branchendienst DWDL berichtet, soll es nur noch 15 Episoden geben. Bisher wurden pro Staffel um die 20 Folgen produziert. Demnach scheint der Kölner Privatsender vor allem bei den Live-Shows den Rotstift anzusetzen: Nur noch eine einzige sei geplant.

DSDS im Herbst und ab 16 Jahren

Weitere Änderung: Statt im Winter startet DSDS nun bereits im Herbst. Zudem fällt die Altersgrenze: Teilnehmen kann nun jeder ab 16 Jahren.

„Ich freu mich auf alle Talente, Menschen, die jahrelang geübt haben, um mir zu zeigen, was sie draufhaben“, zitiert RTL in einer Pressenotiz Pop-Titan Dieter Bohlen. Und: „Ich bin ehrlich: Ich freu mich auch auf die, die nicht genug geübt haben!“ Nach DWDL-Angaben sollen die Casting-Aufnahmen diesmal im Europa Park in Rust (Baden-Württemberg) stattfinden.

Bei allen Neuerungen bleibt eine Sache gleich: Angeführt wird die Jury von Dieter Bohlen. Ihm zur Seite stehen Pietro Lombardi, Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.

Wer teilnehmen möchte: Die Castings laufen derzeit. Am 9. März besteht zum Beispiel in Berlin die Möglichkeit, die Macher von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Eine Übersicht über alle Termine gibt es auf der DSDS-Homepage. (phy)