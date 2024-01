Eltern aufgepasst: So ziehen Lootboxen jungen Gamern das Geld aus der Tasche

Für Videospiel-Hersteller sind sogenannte Lootboxen ein Milliardengeschäft. Belgien sieht darin Glücksspiel und schützt seine Kinder und Jugendlichen. Deutschland nicht. Aber warum? Eine ARD-Doku ist der Frage nachgegangen.

Den einarmigen Banditen kennt man aus Spielcasinos: Geld wird eingeworfen, am Hebel gezogen, das Adrenalin durchströmt den Körper und dann… folgen entweder Jubel oder Katzenjammer. Inzwischen ist der einarmige Bandit längst in den Kinderzimmern angekommen. In Form sogenannter Lootboxen. Jedoch: Während nur Volljährige ins Casino dürfen,...