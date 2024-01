Grasnelke, Gefleckte Höhlenspinne, Dorsch - die Natur des Jahres 2024 in Kurzporträts

Wir stecken im größten Artensterben seit der Zeit der Dinosaurier - ganz ohne einen Meteoriteneinschlag. Laut Weltnaturschutzunion befinden sich mehr Arten als je zuvor in Kategorien der Bedrohung. Die Wahl von Wesen des Jahres ist ein Versuch, für die Bedeutung der Vielfalt Interesse zu wecken. Denn nur wenn wir, was wir derzeit noch sehen, auch kennen und lieben, werden wir es im Ernstfall schützen.

Mit mehr als 300 Kilometern pro Stunde ist der Wanderfalke der schnellste Vogel der Welt. Doch was nützte ihm das in den 60er-Jahren? Trotz des Superlativs stand er kurz vorm Aussterben. Die Schalen seiner Eier wurden immer dünner. Nachwuchs blieb aus. Man fand heraus: Es lag am Pflanzenschutzmittel Dichlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT. Über...