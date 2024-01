Hat Steakhouse-Erbin Christina Block ihre eigenen Kinder „entführen“ lassen?

Die beiden Kinder der Erbin der Steakhouse-Kette „Block House“ sind in der Silvesternacht ihrem Vater in Dänemark entrissen worden. Jetzt wird bekannt, dass sie längst bei der Mutter in Hamburg sein sollen.

In der Silvesternacht haben Unbekannte in Dänemark einen 49-Jährigen angegriffen und ihm seine zwei Kinder entrissen. Sie flüchteten in Autos mit deutschen Kennzeichen. Der Angegriffene ist der Ex-Mann von Steakhaus-Erbin Christina Block. Jetzt ist sich die Polizei sicher: Die beiden Kinder sind längst in Hamburg bei ihrer Mutter.