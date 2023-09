Kopenhagen gegen Bayern: Hier sehen Sie das Champions-League-Duell im TV

Am Tag der Deutschen Einheit ist der Deutsche Fußballmeister auswärts gefordert. Am 2. Spieltag der UCL geht es nach Dänemark.

München.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der UEFA-Champions League bekommt es der FC Bayern München mit der nächsten Aufgabe zu tun. Am Einheitsfeiertag treffen die Bayern um Trainer Thomas Tuchel am 2. Spieltag der Gruppe A auf den FC Kopenhagen.