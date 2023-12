Schokolade von Amts wegen

Wie die Ordnungshüter in Baden-Württemberg Autofahrern ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Wenn Sandra Wendt und Dennis Incalcaterra in ihren dicken Ordnungsamt-Jacken durch das baden-württembergische Giengen an der Brenz laufen, ernten sie nicht selten böse Blicke und Worte. Zurzeit lösen diese sich aber schnell in ein herzliches Lachen auf. Der Grund: Wendt und Incalcaterra verteilen in der Adventszeit Süßes an Richtigparker....