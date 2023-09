Serien und Neuheiten: Vier Streaming-Tipps für die kommende Zeit

Schlaflos durch die Nacht, atemlos durch die Doppelschicht und skrupellos im Machtkampf: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Berlin (dpa). Vom schönen Schein bis zur hässlichen Mode - einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Hellwach: Wenn alle Welt schläft, sind Danny und Lisa immer noch wach. Die Comedyserie «Still Up» treibt das allgegenwärtige Schlafproblem auf die Spitze. Statt nachts erholsam den Körper auszuruhen, sind die beiden aktiv. Um sich die Zeit zu vertreiben, telefonieren sie, stundenlang, und nehmen sich gegenseitig mit auf ihre Ausflüge in die Nacht. Aus den unverfänglichen Gesprächen erwächst bald eine besondere Art der Intimität, in der es fast keine Geheimnisse mehr gibt. Craig Roberts («Red Oaks») und Antonia Thomas («The Good Doctor») sind als Lisa und Danny zu sehen. Ebenfalls mit dabei sind Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston und Rich Fulcher. Die Serie läuft bei Apple TV+.

Rätselhaft: Teresa macht eines Nachts eine grauenhafte Entdeckung - ihr Mann und zwei seiner engsten Freunde sind tot. Ihre Leichen schwimmen im bläulichen Licht eines Swimmingpools. Und das mitten in der strikt nach außen abgeschirmten Bonzen-Wohnanlage, in der doch eigentlich alles so perfekt ist - Häuser, Menschen und Karrieren. Doch waren die mysteriösen Todesfälle wirklich nur ein tragischer Unfall? Oder steckt mehr dahinter? Die mexikanische Serie «Die Donnerstagswitwen» erzählt von einer Welt, in der der schöne Schein alles ist. Schon Kinder werden hier darauf getrimmt, die besten, schönsten, erfolgreichsten zu sein. Und alles, was die Hochglanzwelt stören könnte, wird ausgeblendet. Doch unter der Oberfläche lauert ein Geheimnis. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Thriller der Argentinierin Claudia Pineiro und läuft auf Netflix.

Höllisch: Unzumutbare Arbeitszeiten, überbelegte Betten, miese Bezahlung, Hektik und Personalmangel sind Alltag bei Adam Kay, Assistenzarzt auf der Geburtshilfestation des britischen St. Clare's Hospital. Dennoch tut er alles für das Wohl seiner Patientinnen und ihrer Babys. Daher kommt sein Privatleben oft zu kurz. Auch eine junge Medizinstudentin, die er einarbeiten soll, scheint anfangs mehr Last als Stütze zu sein. Doch bald überzeugt sie durch ihr Wissen und ihre Handlungsfähigkeit. Die gnadenlosen Arbeitsbedingungen bringen Adam aber immer wieder an seine Grenzen - mit Konsequenzen, die letztendlich sein ganzes Leben beeinflussen. Die von der Kritik hochgelobte BBC-Dramedy-Serie «This Is Going To Hurt» basiert auf der gleichnamigen Bestseller- Autobiografie des Comedian Adam Kay, der darin die Erlebnisse seiner medizinischen Ausbildung zum Gynäkologen verarbeitet hat. In der Hauptrolle: Ben Whishaw («Passages»). Jetzt in der ZDF-Mediathek.

Reality: Hoch verschuldete Menschen werden eingeladen, um in mehreren Spielrunden in harmlosen Kinderspielen gegeneinander anzutreten. Der Gewinner bekommt rund 33 Millionen Euro. Doch schnell wird klar, dass es dabei nicht um Spielspaß und Ehrgeiz geht, sondern um Leben und Tod. Wer ein Spiel verliert, der stirbt. Eine der erfolgreichsten Serien 2021 wird nun in die Realität umgesetzt. In «Squid Game: The Challenge» treten 456 Kandidaten an, die alle das Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar gewinnen wollen. Genau wie in der Originalserie müssen die Teilnehmer verschiedene Spiele bestreiten, um dem Gewinn näher zu kommen. Der einzige Unterschied: wer verliert, fliegt zwar raus, allerdings ohne tödliche Folgen. Die wohl größte Reality-Show startet am 22. November 2023 auf Netflix.