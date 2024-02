Sizilien: Teufelsaustreibung endet mit drei Toten

In einem Vorort von Palermo hat ein 54-jähriger Mann seine Frau und zwei seiner drei Kinder offenbar in einem Exorzismus-Ritual umgebracht. Er habe in ihren Augen Satan gesehen, gab der Täter zu Protokoll.

Die Szenerie am Tatort sei so erschütternd gewesen, dass „bisher niemand den Mut hatte, sie genauer zu beschreiben“, schrieb die Zeitung La Stampa. Die beiden Söhne des Täters, fünf und sechzehn Jahre alt, lagen tot und mit Eisenketten gefesselt in ihren Betten. Die Mutter ist später unweit des Hauses, in dem die Familie wohnte, ebenfalls... Die Szenerie am Tatort sei so erschütternd gewesen, dass „bisher niemand den Mut hatte, sie genauer zu beschreiben“, schrieb die Zeitung La Stampa. Die beiden Söhne des Täters, fünf und sechzehn Jahre alt, lagen tot und mit Eisenketten gefesselt in ihren Betten. Die Mutter ist später unweit des Hauses, in dem die Familie wohnte, ebenfalls...