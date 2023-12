Steuerspar-Tipps für Superreiche: Finanzministerium schweigt zu Auftritt von Topbeamtin

Mancher Superreicher liebäugelt mit Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. Von solch einer Steuervermeidungs-Veranstaltung berichtet eine ZDF-Doku. Brisant: Auch eine hochrangige Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium war als Rednerin vor Ort.

Über 200 Milliardäre gibt es in Deutschland. Das Vermögen der Superreichen ist deutlich höher, als bisher angenomen, wie die Hans-Böckler-Stiftung schreibt. Statt "nur" 900 Milliarden Euro umfasst das Vermögen demnach mindestens 1,4 Billionen. "Das entspricht gut einem Drittel bis der Hälfte des jährlichen deutschen Bruttoinlandsprodukts", heißt es seitens der Stiftung.

Topbeamtin vor Steuergestaltern: "Können Ihre Mandanten beruhigen"

So mancher Superreicher liebäugelt damit, Steuern zu sparen. Für die ZDF-Doku "Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel" filmte das Autorenteam Julia Friedrichs und Jochen Breyer auf einer Veranstaltung in Hessen, wo es genau darum ging: Tipps zur Steuer-Vermeidung für sehr Vermögende. Brisant: Eine der Rednerinnen war eine hochrangige Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium!

Auf dem Ankündigungsplakat wurde der Auftritt der Ministerialrätin mit dem Vermerk "spricht nicht in dienstlicher Eigenschaft" beworben. Als Rednerin warnte sie davor, dass Anfang des kommenden Jahres eine Steuervergünstigung bei der Grunderwerbssteuer wegfallen könnte: "Es geht um eines der Lieblingsspielzeuge der Steuergestalter", merkt Autor Jochen Breyer aus dem Off an. "Verschachtelte Personengesellschaften." Ein Baustein von Steuersparmodellen.

Das Problem lasse sich aber lösen: "Wir haben ja Werkzeugkästen", so die Beamtin ans Publikum gewandt. "Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Sie insofern ruhig schlafen können." Es könne ja nicht sein, "dass plötzlich am 1.1. die Einnahmen sprudeln". Dem Publikum versichert sie: "Da können Sie Ihre Mandanten beruhigen."

Die Mandanten der Teilnehmer dieses Events sind Hochvermögende. Teilnahmegebühr: 1400 Euro pro Tag.

Finanzministerium und Lindner schweigen

Breyer zeigt sich anschließend verblüfft: Eine Topbeamtin aus dem Bundesfinanzministerium warne "die Berater davor, dass sich ein Steuerschlupfloch schließt" und beruhige diese: "Keine Sorge, ich hab‘ da meine Werkzeugkästen." Das alles in angeblich nicht-dienstlicher Eigenschaft: "Ernsthaft?" Fragen des ZDF ans Bundesfinanzministerium nach dem Auftritt der Ministerialrätin bleiben unbeantwortet. Auch Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) will mit dem Sender nicht sprechen.

Die Autoren zeigten den Auftritt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (34). Das Gesehene bezeichnet der 34-Jährige als "dickes Ding", konkretisiert dann: "Wut ist ein zu kleiner Ausdruck für das, was ich da gerade gehört habe." Der SPD-Mann befindet: Das könne nicht ohne Konsequenzen bleiben. (mit dpa)

Der Film "Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel" läuft am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDFmediathek steht die Doku bereits seit dem gestrigen Montag zur Verfügung.