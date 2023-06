Wie der menschliche Fortschritt dem Glühwürmchen zusetzt

Licht an, Glühwürmchen aus: Die zunehmende Lichtverschmutzung in den Nächten bedroht Glühwürmchenpopulationen weltweit. Davor warnt ein britisches Forschungsteam im Fachblatt "Journal of Experimental Biology". Dessen Studie zeigt, dass Straßenlaternen und andere künstliche Lichtquellen das Leuchten weiblicher Leuchtkäfer überstrahlen können. Das...