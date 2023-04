Wie die gefälschten Hitler-Tagebücher auf einen fruchtbaren Boden fielen

Es ist der 25. April 1983, der "Stern"-Reporter Gerd Heidemann stellt voller Stolz und Zuversicht in Hamburg seinen vermeintlich größten journalistischen Coup vor. In der Hand hält der Redakteur ein Werk, das die anwesenden Pressevertreter in seinen Bann zieht. Die geheimsten Gedanken des Massenmörders Hitler, seine Beweggründe und privaten...