19 Wolfsübergriffe innerhalb einer Woche in Sachsen: "So schlimm war es noch nie"

In der Fachstelle Wolf stand das Bereitschaftstelefon diese Woche nicht still: In mehreren Landkreisen überwanden Wölfe die Herdenschutzzäune, rissen insgesamt mehr als 50 Tiere. Bei Weidetierhaltern liegen die Nerven blank.

Das hat es in dieser geballten Form wohl in Sachsen noch nicht gegeben: Gleich mehrfach ist es in dieser Woche in Sachsen zu Wolfsübergriffen auf Weidetierherden gekommen. Bis Freitagmittag wurden der Fachstelle Wolf insgesamt 19 Übergriffe gemeldet, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Anfrage mitteilte. Dabei...