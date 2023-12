Ärzteprotest gegen Lauterbach: Diese Praxen haben zwischen den Jahren geöffnet

Mitten in der Erkältungszeit haben gleich mehrere Ärzteverbände die Nase voll und dazu aufgerufen, dass Arztpraxen derzeit geschlossen bleiben sollen. Doch welche Praxen haben geöffnet? Eine Übersicht.

Berlin/Chemnitz. Bundesweit haben mehrere Ärzteverbände im Rahmen der Aktion „Praxis in Not“ dazu aufgerufen, die ohnehin überschaubare Zahl an zwischen den Jahren geöffneten Praxen bis einschließlich Freitag (29. Dezember) weiter zu reduzieren – indem sie geschlossen bleiben sollen. Der Virchowbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte rechnet damit, dass tausende Praxen im Land zu bleiben könnten.

Ärzte kritisieren „Bürokratie-Wahnsinn“ und „Spar-Gesetze“

Auf der Website der Kampagne „Praxis in Not“ heißt es etwa: „Wir sind ausgeblutet. Seit 30 Jahren zwingen Politik und Kassen die Arztpraxen zu schmerzhaften Sparmaßnahmen.“ Und weiter: „Wir können nicht mehr!“ Immer mehr Praxen würden schließen, ohne dass es Nachfolger gibt.

Auf der Website prangern die Mediziner unter anderem „Bürokratie-Wahnsinn“ (z.B. durch überbordende Verwaltungsarbeit) und „Spar-Gesetze“ an. „Nur etwa 80 Prozent aller erbrachten Leistungen werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen überhaupt bezahlt“, ist zu lesen. In den rund 30 Jahren seit Einführung der Budgetierung seien dem ambulanten Sektor „auf diese Weise 100 Milliarden Euro abgespart worden“. Und weiter: „Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ab 2023 die kostendeckende Vergütung für zeitintensive Neupatienten gestrichen.“ Auch seien weitere Sparmaßnahmen geplant.

Übersicht: Diese Praxen haben geöffnet

Doch was bedeutet all das für Patienten in Sachsen? Welche Praxen bleiben zwischen den Jahren geöffnet? Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) hat nun auf ihrer Website eine entsprechende Übersicht veröffentlicht. „Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Praxen geöffnet haben“, informiert die KVS dort, gibt aber zu bedenken, dass die Angaben ohne Gewähr seien, „da es kurzfristigen zu krankheitsbedingten Änderungen kommen kann.“ Die KVS empfiehlt zudem über die Feiertage den Kontakt zu ihrem Bereitschaftsdienst, telefonisch erreichbar unter der Nummer 116117. (phy)