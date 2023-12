AfD-Kandidat Lochner gewinnt OB-Wahl in Pirna

Im zweiten Wahlgang reichte dem Tischler Tim Lochner die einfache Mehrheit. Er lag am Ende deutlich vor CDU und Freien Wählern.

Pirna. Der AfD-Kandidat Tim Lochner hat die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Pirna gewonnen. Das geht aus dem vorläufigen Ergebnis des 2. Wahlgangs hervor.

Die Stadtverwaltung hat das Ergebnis im Internet veröffentlicht. Demnach kam Lochner auf Prozent rund 38,5 Prozent der Stimmen. Freie-Wähler-Kandidat Ralf Thiele (Freie Wähler) 30,1 Prozent. Die auch von SPD, Linken und Grünen unterstützte CDU-Kandidatin Kathrin Dollinger-Knuth holte 31,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,8 Prozent.

Der künftige Oberbürgermeister von Pirna, von Beruf Tischler, ist kein AfD-Mitglied, wurde aber von der AfD aufgestellt und sitzt für die Partei bereits im Stadtrat. Damit hat die AfD, deren sächsischer Landesverband vor wenigen Tagen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war, den ersten Oberbürgermeisterposten nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland erobert. Bisher stellt die AfD den Landrat in Sonneberg in Thüringen sowie den Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt. AfD-Kandidat Tim Lochner hatte bereits nach dem 1. Wahlgang klar in Führung gelegen. (fhob)