Agrarminister: Auszahlung der EU-Gelder für Bauern in Sachsen bis Ende Januar

Wegen einer fehlenden Software hatte sich die Auszahlung verzögert. Schon im vergangenen Jahr hatte es deshalb massive Bauernproteste in Sachsen gegeben. Nun ist das Problem offenbar gelöst.

Sachsens Bauern sollen bislang nicht ausgezahlte EU-Gelder bis Ende Januar bekommen. Das teilte Sachsens Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) am Dienstag in Dresden mit. Ein bisher fehlender Software-Teil sei nun fertig programmiert und habe den Probelauf überstanden. Nun stünden letzte technische Überprüfungen an. „Stand jetzt steht...