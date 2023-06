Ambulante Dienste werden e-mobil

Lebenshilfe Stollberg nimmt Ladesäulen in Betrieb

Mit dem symbolischen Anstecken eines ihrer Elektro-Flitzer startet die Lebenshilfe Stollberg am 17. Juni 2023 um 13 Uhr in den Regelbetrieb der neu errichteten Lade-Infrastruktur für ihre e-mobile Fahrzeugflotte.

Ende 2021 hatte die Lebenshilfe Stollberg begonnen, einen Teil ihres Fahrzeugpools auf batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge umzustellen. Im Fokus standen dabei zunächst vor allem die ambulanten Dienste, die häufig auf innerstädtischen Kurzstrecken unterwegs sind. Neben dem ambulanten Pflegedienst sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ambulant betreuten Wohnens, der Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie der Frühförderstelle nach und nach mit E-Fahrzeugen ausgestattet werden. Inzwischen fahren bereits 14 Fahrzeuge der Lebenshilfe vollelektrisch durch die Region.

Parallel zur Anschaffung der Fahrzeuge stand die Errichtung einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur an. In Zusammenarbeit mit dem Verteilnetzbetreiber MITNETZ STROM wurden dafür zunächst 16 Ladepunkte projektiert, gebaut und in diesem Jahr sukzessive in Betrieb genommen. Als Serviceangebot der Lebenshilfe Stollberg entstand in der Hohensteiner Straße zudem eine öffentliche Ladesäule. Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt: "Elektromobilität macht vor allem dort Sinn, wo kurze Strecken gefahren werden. Die Dienstfahrzeuge der Lebenshilfe sind damit hervorragende Beispiele für einen sinnhaften Einsatz dieser Technologie."

Am Rande des diesjährigen Sommerfestes der Lebenshilfe Stollberg am 17. Juni können die Besucher in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Fahrzeuge und auch Teile der Ladeinfrastruktur auf dem Gelände an der Hohensteiner Straße 39 in Stollberg besichtigt werden. Das Sommerfest bietet zudem die Gelegenheit zu einem Blick in die Produktionsstätten der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen und natürlich für Spiel und Spaß für alle Besuchenden. Für das leibliche Wohl sorgt die Integrationsküche der Lebenshilfe Stollberg, gewohnt lecker und abwechslungsreich.