Bauern stellen Sachsens Agrarminister Ultimatum: Geld oder Rücktritt

Die Betriebe warten auf die Auszahlung von EU-Geldern durch das Agrarministerium. Nun werden Rücktrittsforderungen laut. Die Straßenblockaden will der Landesbauernverband indes vorerst einstellen.

Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) scheint wegen der Probleme mit der Auszahlung der EU-Direktzahlungen das Vertrauen in weiten Teilen der Bauernschaft komplett verloren zu haben. Der Sächsische Landesbauernverband (SLB) hat am Freitag auf seinem Jahrestreffen in Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz beschlossen, den Rücktritt...