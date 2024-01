Auch am Donnerstag gehen die Proteste weiter. Ein Überblick zur Lage in Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Vogtland, Erzgebirge und darüber hinaus in unserem Liveticker.

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.