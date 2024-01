Bauernproteste in Sachsen: Landwirte warten auf den Donnerstag

Im Streit um Agrardiesel wollen sich die Bauern vorerst mit Straßenblockaden zurückhalten. Die Vereinigung „Land schafft Verbindung“ schließt aber auch in den nächsten Tagen Protestaktionen nicht aus.

Nach ihrer Aktionswoche mit zahlreichen Autobahn- und Straßenblockaden treten die Bauern in Sachsen erst einmal auf die Bremse. Nach dem Aufruf des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB), die Blockadeaktionen vorerst einzustellen, kündigte am Dienstag auch die Bauern-Vereinigung „Land schafft Verbindung“ (LsV) an, auf flächendeckende...