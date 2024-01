Betrüger am Telefon: Sachsenlotto warnt vor Anrufen

Derzeit versuchen Betrüger, an die Bankdaten ihrer Opfer zu gelangen. Dazu rufen sie als angebliche Lotto-Mitarbeiter an. Insbesondere im Raum Chemnitz.

Chemnitz. Sachsenlotto warnt derzeit davor, dass Kriminelle insbesondere im Regierungsbezirk Chemnitz versuchen, an Bankdaten zu gelangen.

Dabei geben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Lottogesellschaft aus und behaupten, Bankdaten überprüfen zu müssen. Wichtig: „Die Sächsische Lotto-GmbH warnt eindringlich vor solchen Anrufen und betont, dass niemals telefonisch Bankdaten abgeglichen werden“, heißt es in einer Mitteilung von Sachsenlotto.

Sachsenlotto: Keine persönlichen Information preisgeben

Um an sensible Daten zu kommen, verbreiten die Anrufer bewusst Unwahrheiten, so die Lottogesellschaft. „Es ist wichtig zu wissen, dass die Mitarbeiter von Sachsenlotto niemals unaufgefordert anrufen“, heißt es. Und: Man warne ausdrücklich davor, persönliche Informationen am Telefon preiszugeben.

Betrugsverdacht: Das sollten Sie tun

Wenn Sie Zweifel an der Seriosität des Anrufs haben, empfiehlt Sachsenlotto, das Gespräch sofort zu beenden und den Kundenservice der Sächsischen Lotto-GmbH unter der Telefonnummer 0800 7546496 zu kontaktieren.

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) rät, bei unerlaubten Werbeanrufen einfach aufzulegen und keine persönlichen Daten wie Name, Adresse, Kontodaten oder andere Kontaktinformationen mitzuteilen. Denn: „Telefonwerbung ohne ausdrückliche Einwilligung ist gesetzlich verboten“, so die VZS. (phy)