Chaos-Anreise nach Leipzig: Bus mit Real-Stars schrammt auf der Autobahn einen Pkw

Erst der Streik am Flughafen in Leipzig, dann der Umweg von Erfurt in die Messestadt - und schließlich wird der Bus mit den Real Madrid-Stars um Toni Kroos auch noch in einen Unfall verwickelt.

Die Anreise von Real Madrid zum Champions-League-Spiel in Leipzig an diesem Dienstagabend ist alles andere als königlich verlaufen. Erst musste nach dem Streik auf dem Flughafen Leipzig/Halle in Erfurt gelandet werden. Mit dem Bus sollte es dann die 160 Kilometer weiter nach Leipzig gehen. Doch dann der Schreck: Auf der Autobahn A4 nahe...