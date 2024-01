Demos gegen Rechtsextremismus: Hier wird am Wochenende protestiert

Bundesweit sind zuletzt Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und die AfD auf die Straßen gegangen. In den kommenden Tagen stehen auch in Sachsen wieder Proteste an. Ein Überblick.

Chemnitz. Nach den Correctiv-Veröffentlichungen über ein Treffen extrem rechter Netzwerke in Potsdam treibt es Hunderttausende Menschen in der Bundesrepublik zum Protestieren gegen Rechtsextremismus auf die Straße.

So haben Großdemos mit jeweils Zehntausenden Teilnehmern – unter anderem in Berlin, Hamburg, München oder Köln – zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Auch im Freistaat hat es in den vergangenen Tagen mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und die AfD gegeben. An diesem Wochenende sollen die Proteste fortgesetzt werden.

Vom heutigen Freitag an bis zum Montag sind in Sachsen an folgenden Orten Protestveranstaltungen geplant:

Borna, Freitag, 18.30 Uhr, Markt

Weißwasser, Samstag, 10 Uhr, Marktplatz

Plauen, Samstag, 13 Uhr, Altmarkt

Chemnitz, Samstag, 14 Uhr, Roter Turm

Bautzen, Samstag, 14 Uhr, Hauptmarkt

Döbeln, Samstag, 14 Uhr, Obermarkt

Zwickau, Sonntag, 14 Uhr, Hauptmarkt

Hoyerswerda, Sonntag, 15 Uhr, Lausitzer Platz

Delitzsch, Sonntag, 15 Uhr, Roßmarkt

Oschatz, Sonntag, 15 Uhr, Neumarkt

Zittau, Montag, 18 Uhr, Marktplatz

Die Übersicht besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

Unter dem Motto „Zusammen gegen Rechts“ hat der Verein Campact eine Übersicht über alle Demonstrationen in ganz Deutschland veröffentlicht. (phy)