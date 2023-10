"Die im Westen sollten uns fragen, wie wir das hier machen": Was zwei junge Pfarrer aus Sachsen im Alltag erleben

Sie ist Pfarrerin in Mittweida, er Pfarrer in Großschirma: Nina-Maria Mixtacki und Justus Geilhufe schreiben jetzt eine neue Kolumne in der „Freien Presse“. Wer sind die beiden und was treibt sie an?

Nur jeder Fünfte in Sachsen ist Kirchenmitglied. Wer hier Pfarrer wird, der weiß: Das wird nicht ganz einfach. Nina-Maria Mixtacki und Justus Geilhufe haben sich trotzdem dafür entschieden. Wenn sie über ihren Alltag als Pfarrer im ländlichen Sachsen sprechen, landen Mixtacki und Geilhufe schnell bei den Fragen, die uns alle angehen: Was... Nur jeder Fünfte in Sachsen ist Kirchenmitglied. Wer hier Pfarrer wird, der weiß: Das wird nicht ganz einfach. Nina-Maria Mixtacki und Justus Geilhufe haben sich trotzdem dafür entschieden. Wenn sie über ihren Alltag als Pfarrer im ländlichen Sachsen sprechen, landen Mixtacki und Geilhufe schnell bei den Fragen, die uns alle angehen: Was...