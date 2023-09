Die Stars auf dem Leipziger Opernball: Auch Pippi Langstrumpf (64) fliegt ein

Königin Silvia von Schweden hat zwar abgesagt. Dafür steht aber nach Angaben des Veranstalters mit "Pippi Langstrumpf" ein anderer schwedischer Promi auf der kürzlich veröffentlichten Gästeliste. Schauspielerin Inger Nilsson schlüpfte von 1969 bis 1970 in die Rolle des frechen Teens in den Verfilmungen der Kinderromane von Astrid Lindgren . Vielen deutschen Zuschauern dürfte die Darstellerin inzwischen 64-Jährige aber auch aus der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" bekannt sein, in der sie von 2007 bis 2020 in 29 Folgen die Gerichtsmedizinerin Ewa spielte.

Königin Silvia von Schweden hat abgesagt. Doch welche Gäste kommen nun zum Leipziger Opernball, was wird ihnen aufgetischt, was tragen die Promis, wie viel kosten die Tickets - und was gibt es im Wert für fast 89.000 Euro zu gewinnen?

Hardy Krüger jr. hatte seinen Durchbruch 1994 mit der ARD-Fernsehserie "Gegen den Wind". Danach war er aber auch in internationalen Produktionen und in der ZDF-Fernsehserie "Forsthaus Falkenau" zu sehen. Bild: Georg Wendt/dpa

Erwartet werden zudem weitere Schauspieler, zum Beispiel Mariella Ahrens, Hardy Krüger jr., Richy Müller, Barbara Wussow oder Lenn Kudrjawizki. Aus der Kultserie "In aller Freundschaft" haben Andrea Kathrin Loewig, Alexa Maria Surholt, Bernhard Bettermann und deren Ex-Kollegin Cheryl Shepard zugesagt. Die "Soko Leipzig" wird laut Veranstalter mit Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer aufwarten. Auf dem roten Teppich werden zudem die Models Franziska Knuppe und Nico Schwanz sowie Influencerinnen wie Bestseller-Autorin und Bloggerin Alexa von Heyden oder die Ex-Bachelor-Kandidatin Irina Zeiser für die Kameras posieren. Auch Ex-Model Natascha Ochsenknecht sowie Unternehmerin und Buchautorin Barbara Becker, die mit Ex-Tennisprofi Boris Becker verheiratet war, werden sich unter die Gäste mischen. Aus Politik und Wirtschaft werden ebenfalls einige hochrangige Gäste erwartet.

Gäste können einen Porsche gewinnen

Als Hauptpreis zu gewinnen gibt es bei der Opernball-Tombola dieses Mal einen vollelektrischen Porsche Taycan im Wert von fast 89.000, den der Sportwagenbauer gestiftet hat. Farbe und genaue Ausstattung sind aber noch geheim. Als zweiter Preis lockt eine Traumreise auf die Malediven für 13.500 und als dritter ein Brillant-Ring für 9500 Euro. Insgesamt stehen für die Tombola rund 100 Gewinne zur Verfügung. 6400 Lose sollen für je 20 Euro verkauft werden. Der komplette Erlös in Höhe von rund 120.000 Euro soll an die Stiftung "Leipzig hilft Kindern" gehen.

Kim Fisher führt durch den Abend

Fernsehmoderatorin, Buchautorin, Sängerin und Schauspielerin Kim Fisher wird zum siebenten Mal den Ball moderieren. Als ein Glanzpunkt wird um Mitternacht die Abba-Show "Thank you for the music" zu erleben sein. Die Oper Leipzig führt zudem im Saal Ohrwürmer mit Gewandhausorchester, Solisten, Chor und Ballett aus. Flaniergäste können vom Rang aus dem Treiben zuschauen. Als Gast aus Schweden tritt darüber hinaus Schauspieler und Sänger Lindy Larsson mit seiner Bon Bon Band auf. Auch in den Foyers gibt es überall Livemusik und Entertainment.

Filet vom Edel-Butt oder Ochsenschwanz

Der Dresdner Caterer Gerd Kastenmeier wird für die Gäste kochen. Für das Menü, das die 880 Tischgäste im Saal serviert bekommen, reist er mit einem 32-köpfigen Küchenteam und 122 Servicekräften an. Das Menü wird größtenteils in Dresden vorbereitet, da es in der Oper keine Küche gibt. Auf Kastenmeiers Einkaufszettel stehen 150 Kilo Black-Tiger-Garnelen, 180 Kilo Ochsenschwanz, 160 Kilo Kartoffeln und 180 Kilo Ur-Karotten. Serviert werden Stockholmer Brotspezialitäten und Dips, dann marinierte Salzwassergarnelen mit Wildkräutern, als Hauptgang ein Filet vom Edel-Butt auf Dillschaum oder Ochsenschwanz mit Knäckebrot-Pfifferlingsfüllung mit Urkarotten und Kürbis-Kartoffelschaum und als Dessert Apfeltartelette und Sauerrahm-Eis mit Himbeercoulis. Für die Ballgäste im Flanierbereich bietet die Leipziger Firma Saxonia Catering schwedisch inspirierte Spezialitäten an wie Lachseier mit Tomate und Gurke, Elchragout, Köttbullar, Hefegebäck und schwedische Brotsorten.

Tickets kosten ab 245 Euro

Da der Ball mitten in die Herbstferien fällt, gibt es auch jetzt noch Karten. Die Flaniertickets kosten 245 Euro, vereinzelt sind auch noch Tischkarten für den Saal für 675 oder 825 Euro zuzüglich Getränkepauschale unter www.leipziger-opernball.com erhältlich.