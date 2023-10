Diese 5 Dinge sollten Sie unbedingt jetzt noch im Oktober erledigen

Mindestens minus 25 Grad Celsius sollte der Frostschutz der Kühleranlage beim Auto gewährleisten. An der Tankstelle oder in der Werkstatt lässt sich das mit einem kleinen Prüfgerät recht einfach kontrollieren. Ist der Kühlwasserstand unter die Minimum-Markierung abgesunken, empfiehlt es sich, in der Werkstatt die Ursache feststellen zu lassen. Zu geringer Kühlerfrostschutz kann im Extremfall zum Motorschaden führen. Auch dem Scheibenwischwasser sollte geeigneter Winterreiniger hinzugefügt werden - dieser reinigt nicht nur die Scheiben, sondern sorgt auch dafür, dass Wasser, Pumpe und Spritzdüsen nicht einfrieren. Tipp: Nach dem abendlichen Auto-Abstellen die Wisch- und Waschanlage kurz laufen lassen, um scharfkantige Streumittel-Reste zu beseitigen. Andernfalls könnten diese am nächsten Morgen das Glas beschädigen, wenn sie mit Eiskratzer und Druck über die Scheibe geschoben werden.

Wasser im Freien abstellen

Leeren Sie Gartenschläuche und stellen Sie sicher, dass Wasserhähne im Freien abgedreht sind, um Frostschäden zu verhindern. Wasser, das in Leitungen gefriert, kann diese beschädigen und teure Reparaturen erforderlich machen.

Garten winterfest machen