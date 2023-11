Ein lebensgefährlicher Streit in Klingenthal: Wann hört der Alm-Terror auf?

Eine kleine Straße in Klingenthal ist von der Welt abgeschnitten, weil ein Nachbar sie versperrt. Sie heißt „Zur Alm“. Wann hört das endlich auf?

Und dann knickte der Telefonmast um. Er war aus Holz. Ein alter, grauer Stamm, knapp über dem Boden morsch geworden. Eines Tages, in der ersten Oktoberhälfte, lag er auf der Straße. Die Leitung riss. Seitdem ist das Festnetz tot, das W-Lan. In Horrorfilmen ist das der Moment, in dem dich kalter Schauer überkommt.