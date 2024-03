Eines der 100 besten Krankenhäuser der Welt steht in Sachsen

In das internationale Ranking eines US-Magazins haben es auch deutsche Kliniken geschafft. Beim innerdeutschen Vergleich ist auch Chemnitz vertreten. Einige Namen fehlen aber.

Das Universitätsklinikum „Carl Gustav Carus“ in Dresden gehört nach einem Ranking des US-Magazins „Newsweek“ in diesem Jahr zu den 100 besten Kliniken der Welt. Das Krankenhaus landete auf Platz 99 – noch vor den Unikliniken in Tübingen und Erlangen. Beim rein innerdeutschen Vergleich erreichte die Einrichtung Platz neun und gehört...